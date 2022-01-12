Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

КИЕВ. 12 января. УНН. Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя Хмельницкой районной государственной администрации. Также был принят еще ряд кадровых решений. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Так, по данным Мельничука, было назначено:

- Костюченко Александра Владимировича заместителем Министра образования и науки Украины;

- Стельмаха Анатолия Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Квита Сергея Мироновича председателем Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Бутенко Андрея Петровича заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Еременко Елену Владимировну заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Моркляника Богдана Васильевича заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Стучало Наталью Вадимовну заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

- Якименко Александра Васильевича первым заместителем председателя государственной службы качества образования Украины;

- Дуля Ярему Николаевича заместителем председателя государственной службы Украины по вопросам труда;

- Старосольскую Саломею Петровну заместителем председателя государственной регуляторной службы по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

- Дехтяренка Сергея Стаховича заместителем председателя государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

- Сдобновую Анну Григорьевну членом комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Кроме того, правительство уволило и согласовало увольнение:

- Дуля Яремы Николаевича с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины;

- Лещука Юрия Витальевича с должности первого заместителя председателя государственного агентства инфраструктурных проектов Украины;

- Дехтяренка Сергея Стаховича с должности заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

- Дунца Дениса Александровича с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Также было временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Филипченко Татьяну Александровну.

Что было раньше

Как писал УНН, в конце 2021 года правительство назначило Евгения Крамаренко председателем государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.