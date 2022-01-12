В Кремле говорят, что Россия не собирается отводить войска из областей возле Украины

КИЕВ. 12 января. УНН. Россия продолжит проводить военные учения в четырех областях вблизи украинской границы, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", - сказал представитель Кремля.

Добавим, только накануне Минобороны России сообщило, что направило около 3 тыс. военных и около 300 единиц военной техники на учения к границам с Украиной.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.