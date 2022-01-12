Адвокат утверждает, что есть решение о задержании Порошенко для доставки в суд

КИЕВ. 12 января. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента Украины Петра Порошенко для доставки в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом во время брифинга сообщил его адвокат Игорь Головань, пишет УНН.

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“Эту информацию почему-то скрывает ОГПУ, почему скрывает Печерский суд, что существует некое постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство ОГПУ о применении к Петру Порошенко меры пресечения”, — сообщил Головань.

Детали

Относительно возвращения Порошенко в Украину, ранее он сообщал, что прилетит 17 января. Его адвокаты на брифинге заявили, что самолет должен приземлиться в 9 утра.

Однако, журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что сегодня, 12 января, Порошенко находится в Брюсселе, где проводит встречи с европейскими политиками.

“В то же время, когда в Брюсселе работает Совет НАТО — Россия, бывший президент Украины Порошенко находится в другой части города и позже встретится с некоторыми евродепутатами из разных фракций”, — написал он в Twitter.

Действительно уже есть постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд УНН выясняет в ГБР.

Что было раньше

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.