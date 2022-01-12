Информкампании и противодействие дезинформации: правительство утвердило план коммуникации по евроатлантической интеграции

КИЕВ. 12 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию правительства.

Цитата:

“На повестке дня расширение сотрудничества между Украиной и НАТО, в частности в рамках статуса Партнера с расширенными возможностями, и интенсификация внедрения реформ в секторе безопасности и обороны. Эти направления важно усилить должной информационной работой. И сегодня правительство утвердило соответствующий план, подкрепленный бюджетным финансированием. Это критически необходимо в условиях постоянных гибридных атак со стороны России”, — прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Детали

Сообщается, что План мероприятий фокусируется на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений, образовательных и научных учреждений, органов местного самоуправления, привлеченных к выполнению Годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Отмечается, что План включает следующие основные мероприятия:

усиление межведомственной коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции, а также взаимодействия между центральными и местными органами исполнительной власти и местного самоуправления;

обучение и повышение квалификации должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления с евроатлантической интеграции Украины и по вопросам коммуникации;

внедрение унифицированных подходов к освещению евроатлантической интеграции Украины государственными органами, меры для осведомленности СМИ;

проведение национальных информационных кампаний, публичных мероприятий, а также коммуникационных активностей на местном уровне для общин;

противодействие дезинформации относительно евроатлантической интеграции;

налаживание регулярной и системной коммуникации с международным сообществом относительно стратегического курса Украины на вступление в НАТО и соответствующих реформ.

Финансирование реализации Плана мероприятий будет происходить в рамках бюджета соответствующих государственных органов и учреждений, а также в рамках бюджетной программы “Осуществление мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере”.

Дополнение

В прошлом году утвердили стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины.