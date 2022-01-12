В НАТО отвергли основные требования о “гарантиях безопасности” России

КИЕВ. 12 января. УНН. Союзники во время заседания Совета Россия-НАТО подтвердили политику открытых дверей Альянса и право каждой страны выбирать собственные механизмы обеспечения безопастности. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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“У нас состоялся очень серьезный обмен мнениями о ситуации в Украине и вокруг нее, и о последствиях для европейской безопасности. Между союзниками по НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам. Наши разногласия будет нелегко преодолеть. Но положительным знаком является то, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись обсуждением существенных тем”, — заявил Столтенберг.

“Сегодня Россия представила предложения, опубликованные в декабре направленные на решение ее проблем в области безопасности. Они включают требования прекратить прием новых членов в НАТО и вывести войска с территории восточных стран НАТО. Союзники со своей стороны подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать собственные механизмы обеспечения безопастности”, — отметил он.

Детали

По словам Генсека, союзники ясно дали понять, что не откажутся от своей способности защищать и оборонять друг друга. В том числе с присутствием войск в восточной части Североатлантического союза.

В то же время и Россия и союзники заявили о необходимости восстановления диалога и изучить сроки проведения следующих встреч, сообщил он.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО готовы провести встречи с Россией чтобы обсудить все эти вопросы более подробно, представить конкретные предложения и добиваться конструктивных результатов.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.

10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ.