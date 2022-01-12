Миссии НАТО в Москве и России в Брюсселе могут возобновить работу

КИЕВ. 12 января. УНН. Союзники по НАТО заинтересованы в возможности восстановления офисов Альянса в Москве и российской миссии в Брюсселе. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания совета Россия-НАТО Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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"И Россия, и союзники по НАТО выразили необходимость возобновления диалога и изучения графика будущих встреч. Союзники по НАТО готовы вновь встретиться с Россией, чтобы провести более детальные обсуждения, положить на стол конкретные предложения и добиться конструктивных результатов", - сказал Генсек.

"Что касается линий связи, союзники по НАТО заинтересованы в рассмотрении путей улучшения гражданских и военных каналов связи, а также возможности восстановления наших соответствующих офисов в Москве и Брюсселе", - добавил он.

Детали

По словам Столтенберга, в НАТО хотели бы обсудить с РФ конкретные пути повышения прозрачности военных учений, предотвращения опасных военных инцидентов, снижения космических и киберугроз.

Союзники также предложили рассмотреть вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В том числе рассмотреть взаимные ограничения на ракеты и ядерную политику.

Что было раньше

Ранее сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждали ситуацию с безопасностью в Европе, в частности вокруг Украины.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. К требованиям Москвы относятся: запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждали бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия касательно Украины в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

Со своей стороны Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина в отношении сферы влияния являются неправомерными.

10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча состоялась перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.