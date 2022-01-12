США не пойдут на запрет расширения НАТО и возврат к 1997 году - Госдеп

КИЕВ. 12 января. УНН. НАТО не вернется к конфигурации 1997 года и не откажется от политики открытых дверей. Об этом на пресс-конференции в среду зявила заместительница госсекретаря США Венди Шерман, передает корреспондент УНН.

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“Все это начинающиеся встречи вокруг ряда невероятно сложных вопросов. В диалоге по стратегической стабильности (в Женеве — ред.) мы положили на стол несколько идей. Это не были предложения. Мы не начинали переговоры. По сути, мы сказали русским: некоторые из вещей, которые вы положили на стол, не являются для нас приоритетными. Мы не собираемся соглашаться с тем, что НАТО не может расширяться еще больше. Мы не собираемся соглашаться на возврат к 1997 году. Мы не согласимся с тем, что все, что находится в Европе, должно быть выведено из Европы”, — сказала Шерман.

Детали

По ее словам, при этом США и Россия могут работать вместе в области транспарентности, деэскалации, связи, контроля над вооружениями и в целом ряде других областей, в которых стороны могли бы продвинуться вперед.

“Поэтому мы положили некоторые идеи на стол, мы обсуждаем эти идеи с нашими партнерами в НАТО, ЕС, ОБСЕ, чтобы посмотреть, что может получить некоторую поддержку, где может быть интерес”, — добавила дипломат.

Что было ранее

Ранее сегодня Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждали ситуацию с безопасностью в Европе, в частности вокруг Украины.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.

10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ.