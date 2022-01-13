В Белом доме раскритиковали Трампа за расторжение соглашения с Ираном

КИЕВ. 13 января. УНН. В Белом доме раскритиковали бывшего президента США Дональда Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, это было безрассудным решением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Псаки заявила, что когда Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, он не задумывался о том, что может произойти дальше.

Это привело к тому, что “ядерная программа Ирана больше не была закрытой, больше не существовало самого жесткого режима инспекций, о котором когда-либо договаривались, больше не было жестких ограничений на ядерную деятельность”.

Также она отметила, что США стремятся к восстановлению отношений с Европой и другими странами, которые были испорчены выходом Трампа из ядерной сделки.

“Мы очень хотим, чтобы дипломатический путь продвигался вперед”, — подчеркнула она.