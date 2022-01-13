Сенат США в четверг будет голосовать по санкциям против "Северного потока-2"

КИЕВ. 13 января. УНН. Сенат США в четверг будет голосовать за законопроект, который продвигает республиканец Тед Круз, о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" в Европе, хотя ожидается, что он не получит достаточной поддержки для принятия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Голосование по законопроекту запланировано в 21:45 по Киеву.

В прошлом месяце Круз заключил соглашение с демократами, чтобы до 14 января провести голосование по газопроводу из России в Германию в обмен на отмену своего контроля над десятками кандидатур президента-демократа Джо Байдена на должности послов.

В соответствии с соглашением, для принятия законопроекта Круза нужно 60 голосов, что является высоким барьером в разделенной между демократами и республиканцами палате парламента, где двухпартийная поддержка встречается редко.

Законопроект Круза введет санкции в отношении трубопровода в течение 15 дней после принятия, независимо от того, вторгнется ли снова Россия в Украину, и позволит Конгрессу США проголосовать за возобновление санкций, если президент от них откажется. Круз заявил, что санкции нужны немедленно, чтобы остановить проект.

Дополнение

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания "Газпром", немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, заявил на прошлой неделе исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, который лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

В среду сенатор-демократ Роберт Менендес обнародовал законопроект о введении широкомасштабных санкций в отношении высокопоставленных российских правительственных и военных чиновников, а также ключевых банковских учреждений, если Москва начнет военные действия против Украины. Поддержанный Менендесом законопроект предоставляет альтернативу демократам, которые поддерживают санкции в отношении "Северного потока-2", и затрудняет принятие законопроекта, пишет издание.