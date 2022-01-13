Министры ЕС собираются на неформальную встречу во французском Бресте: на повестке дня Украина

КИЕВ. 13 января. УНН. Неформальная встреча министров обороны ЕС состоится сегодня во французском Бресте, будут обсуждать Украину. Об этом сообщила Европейская служба внешних связей, пишет УНН.

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“(Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ред.) Жозеп Боррель сегодня председательствует на первой неформальной встрече министров обороны при председательстве Франции в Совете ЕС в Бресте. На повестке дня: Украина, политический кризис и кризис в области безопасности в Мали", - говорится в сообщении службы в Twitter.

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Ранее Боррель анонсировал, что на этой неделе в Бресте (Франция) встретятся министры иностранных дел и обороны ЕС. По его мнению, Евросоюзу нужно выйти с четкими позициями относительно того, чего хочет достичь в дискуссиях об архитектуре европейской безопасности, с четкими действиями и вкладами. И что для достижения этой цели в ЕС должны объединиться и сформулировать свой ответ на случай, если Россия выполнит свои угрозы Украине или более широкому порядку европейской безопасности. Также он призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности.



17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

10 января в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России по “гарантиям безопасности”, которых требует Москва. Диалог длился более семи часов. США по итогам заявили, что не позволят никому закрыть двери НАТО для любой страны. Диалог происходит как с США, так и в рамках НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).