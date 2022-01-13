Министры ЕС собираются на неформальную встречу во французском Бресте: на повестке дня Украина
Жозеп Боррель
КИЕВ. 13 января. УНН. Неформальная встреча министров обороны ЕС состоится сегодня во французском Бресте, будут обсуждать Украину. Об этом сообщила Европейская служба внешних связей, пишет УНН.
Цитата:
“(Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ред.) Жозеп Боррель сегодня председательствует на первой неформальной встрече министров обороны при председательстве Франции в Совете ЕС в Бресте. На повестке дня: Украина, политический кризис и кризис в области безопасности в Мали", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Дополнение
Ранее Боррель анонсировал, что на этой неделе в Бресте (Франция) встретятся министры иностранных дел и обороны ЕС. По его мнению, Евросоюзу нужно выйти с четкими позициями относительно того, чего хочет достичь в дискуссиях об архитектуре европейской безопасности, с четкими действиями и вкладами. И что для достижения этой цели в ЕС должны объединиться и сформулировать свой ответ на случай, если Россия выполнит свои угрозы Украине или более широкому порядку европейской безопасности. Также он призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.
10 января в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России по “гарантиям безопасности”, которых требует Москва. Диалог длился более семи часов. США по итогам заявили, что не позволят никому закрыть двери НАТО для любой страны. Диалог происходит как с США, так и в рамках НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).