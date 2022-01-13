Новый пакет санкций против Беларуси может быть готов в начале весны

КИЕВ. 13 января. УНН. Шестой пакет санкций в отношении Беларуси может быть готов в начале весны этого года. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк, передает УНН.

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"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Его могут принять ранней весной", — написал Юзвяк.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Напомним

2 декабря Евросоюз принял пятый пакет санкций против Беларуси.

Новые ограничения ЕС коснулись 17 белорусских чиновников — сотрудников пограничной службы и судей, а также нескольких государственных предприятий, в частности "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

Правительство Великобритании также объявило новые санкции, чтобы "привлечь режим Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека в Беларуси".

Кроме того, Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения, в частности, попали сын президента страны Александра Лукашенко Дмитрий, “Президентский спортивный клуб” и Белорусская калийная компания.