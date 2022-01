Новый пакет санкций против Беларуси может быть готов в начале весны

КИЕВ. 13 января. УНН. Шестой пакет санкций в отношении Беларуси может быть готов в начале весны этого года. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк, передает УНН.

Цитата

"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Его могут принять ранней весной", — написал Юзвяк.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring