Эра безответственности и взяточничества навсегда в прошлом - Даниил Гетманцев

КИЕВ. 13 января. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев одобряет решение исполняющей обязанности председателя ГНС Татьяны Кириенко об увольнении руководителя Главного управления налоговой службы в Ровенской области из-за задержания одного из его подчиненных из-за подозрения в получении взятки. Об этом он заявил в своем Тelegram-канале, пишет УНН.

"Раньше такого человека уволили бы “задним числом" и через некоторое время об этом событии бы забыли, сделав ответственным лишь одного чиновника. Но с 1 декабря 2021 года такие преступления не могут не иметь последствий для системы в целом. Поэтому я приветствую решение и.о. председателя ГНС Украины относительно увольнения председателя ГУ ГНС в Ровенской области и считаю, что в дальнейшем соответствующие выводы должны быть сделаны относительно всей вертикали ГНС в области”, — заявил Даниил Гетманцев.

Он предупредил налоговиков, что такие выводы в отношении руководителей ГНС будут делаться и в дальнейшем.

“Эра безответственности и взяточничества — навсегда в прошлом. Мы должны понять, что такого, когда за преступление отвечает один инспектор, а система работает, как работала, — так больше не будет никогда. Обращаюсь к руководителям ГНС на общегосударственном, областном, даже районном уровнях. Все мы знаем, как работала налоговая до декабря прошлого года. Хочу подчеркнуть, что так больше не будет никогда! Если мы будем слышать о таких фактах, который состоялся в Ровенской области, то последствия будут для всей системы, а не только для лица, которое “попалось”. Это ваша персональная ответственность. Задайте себе вопрос: Готовы ли вы взять ее на себя? Если не готовы, то мы с вами будем прощаться“, - подчеркнул председатель комитета.

Даниил Гетманцев также призвал предпринимателей активно информировать руководство ГНС обо всех случаях вымогательства взяток или иных злоупотреблений налоговиков.

“Я обращаюсь к налогоплательщикам: работайте спокойно, работайте честно, а о каких-либо злоупотреблениях или сообщайте мне, либо руководству Государственной налоговой службы”, — заявил он.

Напомним, что 10 января работники Нацполиции задержали заместителя начальника одного из отделов ГУ ГНС в Ровенской области при получении взятки на сумму 25 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом освобождения под залог.