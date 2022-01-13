В Кремле заявили, что на консультациях в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы

КИЕВ. 13 января. УНН. На консультациях в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.

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"На первых консультациях и на вчерашних безусловно были какие-то положительные нюансы, но они стали целью консультаций. Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. По этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. И это плохо", - заявил Песков.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

В НАТО отвергли основные требования по "гарантиям безопасности" России - союзники во время заседания Совета Россия-НАТО подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. США также указали, что не пойдут на запрет расширения НАТО и возвращение к 1997 году.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тем времене считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.