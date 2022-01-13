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Глава ОБСЕ предупреждает, что "риск войны" самый высокий за 30 лет

Глава ОБСЕ предупреждает, что "риск войны" самый высокий за 30 лет

Збигнев Рау

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, вступивший в должность действующего председателя ОБСЕ, на первом в 2022 году заседании Постоянного совета ОБСЕ отметил, что "риск войны в регионе ОБСЕ в настоящее время выше, чем когда-либо прежде за последние 30 лет", пишет УНН со ссылкой на AP.

Напряженность, связанная с Украиной, и требования России к Западу вновь стали предметом обсуждения на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.

Цитата:

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в своем вступительном слове отметил, что "риск войны в регионе ОБСЕ в настоящее время выше, чем когда-либо за последние 30 лет".

"В течение нескольких недель мы сталкивались с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе", — сказал Рау.

"Недавно мы услышали требование о гарантиях безопасности, связанных с важной частью пространства ОБСЕ, и возобновление дискурса о сферах влияния. Все эти аспекты требуют серьезной международной оценки и должной реакции", - считает он.

Рау подчеркнул необходимость "сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта в Украине и вокруг нее… при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в пределах ее международно признанных границ".

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Украина, Польша
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