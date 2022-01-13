Глава ОБСЕ предупреждает, что "риск войны" самый высокий за 30 лет

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, вступивший в должность действующего председателя ОБСЕ, на первом в 2022 году заседании Постоянного совета ОБСЕ отметил, что "риск войны в регионе ОБСЕ в настоящее время выше, чем когда-либо прежде за последние 30 лет", пишет УНН со ссылкой на AP.

Напряженность, связанная с Украиной, и требования России к Западу вновь стали предметом обсуждения на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.

Цитата:

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в своем вступительном слове отметил, что "риск войны в регионе ОБСЕ в настоящее время выше, чем когда-либо за последние 30 лет".

"В течение нескольких недель мы сталкивались с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе", — сказал Рау.

"Недавно мы услышали требование о гарантиях безопасности, связанных с важной частью пространства ОБСЕ, и возобновление дискурса о сферах влияния. Все эти аспекты требуют серьезной международной оценки и должной реакции", - считает он.

Рау подчеркнул необходимость "сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта в Украине и вокруг нее… при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в пределах ее международно признанных границ".

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.