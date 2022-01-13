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Завтра в Киев приедет президент Азербайджана: в городе ограничат движение транспорта

Завтра в Киев приедет президент Азербайджана: в городе ограничат движение транспорта

КИЕВ. 13 января. УНН. Завтра, 14 января, в Киев с официальным визитом приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. В связи с этим в некоторых районах столицы могут временно ограничить движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы офиса Президента и Управления государственной охраны Украины.

Цитата

"14 января состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", — говорится на сайте ОП.

Детали

Встреча состоится в Мариинском дворце в Киеве.

В 13:15 лидеры двух стран выйдут с заявлениями к представителям СМИ.

Добавим

В связи с визитом президента Азербайджана в центре Киева и на некоторых улицах Дарницкого района могут временно ограничить дорожное движение, сообщило Управление государственной охраны Украины.

Напомним

В 2019 году Зеленский обсудил с Алиевым обеспечение региональной безопасности Украины и Азербайджана.

Источник: УНН
Теги: Украина, Азербайджан, Владимир Зеленский
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