В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях агрессии РФ - Кулеба

КИЕВ. 13 января. УНН. В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на МИД.

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“Заседание Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат — в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ”, — сказал Кулеба.

Детали

По его словам, партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте, являются незыблемыми, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть.

"Имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы Российская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове. В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась “не рассматривать любую часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния”,-рассказал Кулеба.

Он считает, что несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ.

“Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством для эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Украина также продолжит активную работу с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать”, — сообщил министр.

Дополнение

Постоянный представитель США Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене с участием России сказал, что США рассматривают неспровоцированные действия России в отношении Украины как непосредственный вызов миру и безопасности в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и имеют желание проводить дипломатию и деескалацию, опираясь на диалог, однако во время обсуждения нужно решительно отвергнуть шантаж и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы были вознаграждены.



Контекст

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отвергли такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружением и относительно способов предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.