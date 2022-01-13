Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

КИЕВ. 13 января. УНН. Европейский союз продлил экономические санкции против России за агрессию против Украины до 31 июля 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Цитата

“Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года”, — говориться в сообщении.

Детали

Решение принято по результатам оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Так, действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений.

Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым секретным технологиям , которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

“В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял различные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь и преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, отдельные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем”, — отмечаеться в сообщении.

Дополнение

Президент США Джо Байден в течение 15 дней после вступления в силу “Акта О защите суверенитета Украины” должен оценить рост эскалации и враждебных действий со стороны России против Украины, после чего в течение двух месяцев будут внедрены санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Накануне, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России и в частности ее президента Владимира Путина в случае вторжения в Украину.