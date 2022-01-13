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Глава МИД Германии 17 января прилетит в Киев

Глава МИД Германии 17 января прилетит в Киев

Анналена Бербок

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украину 17 января прилетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так, Николенко подтвердил журналисту УНН, что 17 января в Киев прилетит Бербок.

Детали

По его словам, ключевыми темами ее встреч станут дальнейшая консолидация поддержки Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России, активизация мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества и возобновления деятельности нормандского формата.

Дополнение

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Анналена Бербок встретится с Сергеем Лавровым 18 января в рамках визита в Москву.

Напомним, Анналена Бербок отметила сплоченность стран ЕС в вопросах урегулирования конфликта с Россией.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия, визит
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