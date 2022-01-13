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Глава Пентагона обсудил с Резниковым наращивание Россией сил вблизи украинской границы

Глава Пентагона обсудил с Резниковым наращивание Россией сил вблизи украинской границы

КИЕВ. 13 января. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор на фоне стягивания российских войск к украинским границам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Пентагона.

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“Министр обороны Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним длительное наращивание военных сил Россией у Украины. Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета потенциала Украины благодаря помощи в сфере обороны”, — говорится в заявлении.

Детали

Также отмечается, что стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям, направленным на деескалацию напряженности и выразили приверженность к продолжению тесной координации.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, Алексей Резников
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