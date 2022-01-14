Салливан: поводом для вторжения РФ в Украину может стать попытка переворота

КИЕВ. 14 января. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что поводом для вторжения РФ может стать попытка переворота в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Детали

Салливан отметил, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.

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“Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать предлог для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - заявил он.

Напомним

На попытку России разместить силы в Латинской Америке в США отреагируют решительно.