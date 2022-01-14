В посольстве США в Украине призвали не поддаваться на дезинформацию Москвы
КИЕВ. 14 января. УНН. Посольство США в Украине призвало не поддаваться на дезинформацию Москвы, которую она может использовать как повод для дальнейшей дестабилизации. Об этом посольство заявило в Twitter, пишет УНН.
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“Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах, или даже ее подстрекательство к чему-то, что она сможет использовать как повод для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не поддаваться на неустанную дезинформацию Москвы”, - подчеркивается в заметке.
Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах, или даже ее подстрекательство к чему-то, что она сможет использовать как повод для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не поддаваться на непрестанную дезинформацию Москвы.pic.twitter.com/w6fLw1i1Hu— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv)January 13, 2022