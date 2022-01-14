Столтенберг обсудил ситуацию в Украине с Джонсоном

КИЕВ. 14 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию в Украине и у ее границ с председателем правительства Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг границ Украины. Про это он сообщил 13 января, пишет УНН со ссылкой на Twitter Столтенберга.

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“Пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее. Мы, в НАТО, едины и готовы защищать друг друга, а также готовы снова встречаться в формате Совета НАТО-Россия”, — написал Столтенберг.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российской границе.