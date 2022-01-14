Бывшего руководителя спецслужбы Казахстана подозревают в попытке захвата власти

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего экс-руководителя, влиятельного политика страны Карима Масимова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

6 января стало известно, что Масимов, давний соратник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, смещен с поста главы спецслужбы. Через два дня КНБ объявил, что начал досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.

Известно, что Масимов, дважды занимавший пост главы правительства Казахстана, был задержан после участия в заседании Совета безопасности страны. В чем именно он подозревается - не сообщалось.

Расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, заявила прессслужба КНБ.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель главы сбу-начальник элитного спецназа Ануар Садикулов, уволен в один день с Масимовым, и бывший заместитель председателя КНБ генерал-майор Даулет Єргожин. Последний на сайте казахского правительства все еще указывается заместителем председателя КНБ. На эту должность он был назначен 9 января 2022 года.