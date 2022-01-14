Сегодня Зеленский встретится с президентом Азербайджана в Киеве

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 14 января, проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибудет в Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу президента Украины.

Детали

Как ожидается, Зеленский и Алиев выступят с заявлениями в Мариинском дворце.

Дополнения

В середине декабря 2021 года Зеленский во время рабочего визита в Брюссель провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым, в ходе которой был обсужден вопрос активизации двустороннего сотрудничества между странами.