Столтенберг: НАТО приняло решение о вхождении Украины и Грузии, но сроков не установлено

КИЕВ. 14 января. УНН. НАТО приняло решение о принятии Украины и Грузии, но не устанавливало сроков приема. Об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Цитата:

"Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим. Поддерживать ее в реформах, в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. Понятно, что мы открыты. В 2008 году мы установили, что Украина и Грузия станут членами, но не (установили - ред.) когда", - сказал Столтенберг.

Детали

Однако, по словам Генсека НАТО, основной месседж теперь другой: "вопрос членства касается Украины и 30 союзников пакта".

"Взамен россияне хотели бы соглашения, имеющего обязательную силу, препятствующего расширению НАТО. Это было бы нарушение наших принципов по самоопределению народов. Украинцы, финны или шведы должны иметь право самостоятельно решать, присоединиться ли и когда. Россияне не могут вмешиваться. Они хотят восстановить какое-то влияние, зарезервированное для великих держав. Но это не та Европа, в которой я хотел бы жить. Европейские государства свободны и независимы", - добавил он.

Столтенберг указал при этом, что "сейчас на повестке дня реформы, помощь Украине". "Повторяю: сейчас речь идет о российской агрессии, а не обо всем остальном. Они оккупировали часть Украины, Крым, они контролируют Донбасс через поддержку сепаратистов, а потом пытаются заставить нас принять юридически обязательный договор, который нарушает национальный суверенитет. Это ключевой вопрос", - отметил он.

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.