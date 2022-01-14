Об атаке на государственные сайты Украины первыми сообщили в "соседней стране" - Госспецсвязи

КИЕВ. 14 января. УНН. Первыми о кибератаке на государственные сайты Украины сообщили информационные ресурсы “соседней страны”. Об этом заявил журналистам на брифинге в пятницу заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Могу сказать, что первое информационное сообщение о том, что совершена атака на наши государственные сайты, было размещено на информационных ресурсах соседней страны”, - заявил Жора.

Детали

Сейчас, по его словам, “активные действия” хакеров не проводятся.

“Мы прорабатываем вместе с администраторами (государственных) сайтов, с органами государственной власти расследуем этот инцидент, собираем доказательную базу и восстанавливаем эти ресурсы, чтобы они как можно быстрее заработали”, - сказал он.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

В ЕС прокомментировали и указали, что трудно сказать, кто за этим стоит, но можно предположить.

В МИД Украины добавили, что пока рано делать выводы о нападавших, но в прошлом есть длинный список российских (кибер)атак на Украину.

Ранее Россия отрицала свою причастность к кибератакам на украинские сайты.