ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник

КИЕВ. 14 января. УНН. Судебное заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, ныне народному депутату Петру Порошенко должно состояться в понедельник, 17 января. Государственное бюро расследований надеется, что нардеп самостоятельно придет на заседание. Об этом на брифинге в пятницу заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян, передает корреспондент УНН.

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“Подозреваемый обязан прибывать по вызову прокурора, следственного судьи и суда. Сегодня органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих процессуальных действий. Согласно закону, получение уведомления о подозрении означает необходимость избрания также меры пресечения”, - сказала Сафьян.

“Надеемся, что такое заседание состоится в понедельник, подозреваемый прибудет в суд так, как и анонсировал, и все процессуальные нормы будут выполнены”, - отметила она.

Детали

На брифинге она также сообщила, что заявление адвокатов о том, что поездка Порошенко была запланирована заранее, не соответствует действительности.

Она также заявила, что не может сообщить, какую именно меру пресечения будет просить обвинение.

“Сторона обвинения хочет сообщить всем, что будет делать все необходимое, но, согласно требованиям УПК Украины, ГБР надеется, что Петр Порошенко, народный депутат Украины, ответственный политик и ответственный гражданин и выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно придет на заседание суда”, - добавила Сапьян, отвечая на вопрос о возвращении Порошенко, которое ожидается 17 января утром в столичном аэропорту.

Советница также не исключила возможность проведения перекрестного допроса Порошенко и Виктора Медведчука, если у следствия будет такая потребность.

"Насколько мне известно, УПК не исключает такой возможности, и если будет соответствующая потребность, следователи предпримут соответствующие действия и пригласят на перекрестный допрос. Двух упомянутых выше лиц”, - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Что было ранее

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидают, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января.