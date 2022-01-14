Ночная кибератака: Госспецсвязи говорит о несовершенной защите в существенной части инфоресурсов, партнеры предложили помощь

КИЕВ. 14 января. УНН. Украина имеет несовершенную защиту в существенной части информационных ресурсов, что показала вчерашняя кибератака на государственные сайты. Об этом заявил журналистам на брифинге в пятницу заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента, в ликвидации его последствий, и мы так же плодотворно с ними взаимодействуем”, - сказал Жора.

По его словам, сейчас идет расследование, и компетентные органы выясняют, были ли еще какие-то признаки, связанные с атакой, кроме размещения хакерами заявления.

"Я могу засвидетельствовать несовершенную защиту в существенной части информационных ресурсов. Хочу заметить, что государство активно участвует в повышении нашей киберстойкости, начиная с 2014 года. Мы достигли значительного прогресса в этой сфере, но понимаем большое количество ресурсов, что брошены на то, чтобы разрушить этот баланс, и сделать Украину уязвимой в киберпространстве”, - добавил он.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.