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Киберэксперты НАТО помогают Украине расследовать кибератаку на госсайты – Столтенберг

Киберэксперты НАТО помогают Украине расследовать кибератаку на госсайты – Столтенберг

КИЕВ. 14 января. УНН. Киберэксперты НАТО в Брюсселе делятся с Украиной имеющейся у них информацией относительно ночной атаки хакеров на госсайты. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о кибератаках, пишет УНН.

Цитата

«Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах», - сказано в заявлении Столтенберга.

Детали

По его словам, в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных программах.

“Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена», - заявил Генсек.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Киев, хакеры
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