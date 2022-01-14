Уважаемая футбольная ассоциация “вернула” Крым Украине

КИЕВ. 14 января. УНН. Профессиональная футбольная лига Испании LaLiga исправила ошибку на своем сайте и обозначила Крым как территорию Украины. Об этом информирует посольство Украины в Испании а также свидетельствуют данные с сайта лиги, пишет УНН.

Цитата

“Посольство приняло меры и добилось от Профессиональной футбольной лиги Испании LaLiga исправления ошибки на сайте этой Ассоциации учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины. Уже сейчас многомиллионная зрительская аудитория Ла-Лиги по всему миру видит, что Крым — это Украина”, — сообщили в посольстве.

Детали

По данным дипмиссии, Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обратился к Президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

Посол также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ, сообщили накануне дипломаты.

Что было раньше

Как писал УНН, ранее на этой неделе французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым “российским”.