Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 0,0299  EUR: 31,78 0,3017 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Ночная кибератака: хакерам не нужно было красть данные украинцев, они и так давно слиты - эксперт
Ночная кибератака: хакерам не нужно было красть данные украинцев, они и так давно слиты - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9690

Суд будет избирать меру пресечения Порошенко 17 января в 11:00 - ГБР

Суд будет избирать меру пресечения Порошенко 17 января в 11:00 - ГБР

Петр Порошенко

фотогалерея

КИЕВ. 14 января. УНН. В понедельник, 17 января, в 11:00 Печерским судом Киева будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента, а ныне народного депутата Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание в уголовном производстве в отношении преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР".

"17 января 2022 года в 11 час. 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник

Что было раньше

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января.

Источник: УНН
Теги: Украина, мера пресечения, ГБР, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.