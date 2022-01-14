Суд будет избирать меру пресечения Порошенко 17 января в 11:00 - ГБР

КИЕВ. 14 января. УНН. В понедельник, 17 января, в 11:00 Печерским судом Киева будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента, а ныне народного депутата Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание в уголовном производстве в отношении преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР".

"17 января 2022 года в 11 час. 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении.

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Что было раньше

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января.