Берлин подтвердил: глава МИД Германии на следующей неделе поедет в Киев и Москву

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 января посетит Киев, а 18 января - Москву, в частности, для переговоров относительно действий России, сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, пишет УНН со ссылкой на на "Радио Свобода".

Детали

В Москве она должна встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Переговоры будут проходить на фоне попыток возродить так называемый “нормандский формат”, объединяющий Германию, Францию, Россию и Украину, и направлены на деэскалацию конфликта.

Спикер МИД Германии заявил, что встречи в каждой столице будут охватывать ряд двусторонних проблем, но будут касаться прежде всего “насущных вопросов, в частности военной ситуации на украинской границе”.

Ранее в этом месяце Бербок подчеркнула необходимость диалога с Москвой для деэскалации напряженности между Россией и Украиной. “Мы делаем все, чтобы избежать дальнейшей эскалации”, — сказала она.

Берлин надеется, что переговоры, начатые на этой неделе продлятся, заявили в немецком правительстве.

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.