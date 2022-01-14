Кремль заявил, что не получал из Вашингтона предложений по саммиту с США и Украиной

КИЕВ. 14 января. УНН. В Кремле не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны. Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН.

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“Нет. Пока ничего не поступало”, — заявил Песков.

Что было раньше

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом сообщил, что Зеленский предложил Байдену провести трехсторонний саммит вместе с Путиным.

По словам Ермака, Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

Добавим

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

Напомним

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.