Боррель: ЕС готов направить миссию в Украину в связи с кибератакой

КИЕВ. 14 января. УНН. Европейський союз готов направить миссию в Украину на фоне ночных кибератак на сайты правительства. Об этом заяви Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.

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“К сожалению, сегодня утром мы проснулись с очередной атакой на Украину. На этот раз это была кибератака на сайты правительства. Подобные действия направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и способствуют дальнейшей эскалации и без того напряженной ситуации”, — сказал Боррель.

По его словам, ЕС находится в контакте с Украиной, которая “очень быстро отреагировала” на атаку и уже частично восстановила функциональность государственных сайтов.

Высокий представитель отметил, что блок готов оказывать непосредственную помощь “без просьбы”.

“Я немедленно созываю экстренное совещание наших послов в форме комитета по вопросам политики и безопасности для анализа ситуации и рассмотрения любых мер поддержки. Вместе со всеми министрами мы договорились, что мы должны продолжать подтверждать нашу безоговорочную поддержку Украины. Мы твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы готовы отправить миссию, чтобы поддержать их, чтобы противостоять кибератаке, если это необходимо”, — добавил Боррель.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в Сети распространяется якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.