Местные выборы на Донбассе 27 марта провести невозможно: в ЦИК сделали заявление

КИЕВ. 14 января. УНН. Донецкая и Луганская ОГА - областные военно-гражданские администрации предоставили выводы о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах этих регионов 27 марта - из-за невозможности обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы. Об этом сообщили в ЦИК, передает УНН.

Цитата

“В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, по информации областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций,“в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов.

“Таким образом, учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные государственные администрации — областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей”, — отметили в ЦИК.

Так, в перечень таких общин входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Напомним

В мае прошлого года шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов отдельных депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.



Как сообщалось, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В июле того же года, ЦИК обратился к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов.

7 августа в комиссию поступили такие выводы с информацией об избирательных участках, образованных на территориях территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.