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Бывшего министра обороны Дании обвинили в разглашении гостайны

Бывшего министра обороны Дании обвинили в разглашении гостайны

КИЕВ. 15 января. УНН. Экс-министр обороны Дании Клаус Фредериксен заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Фредериксен не рассказал, в чем его обвиняют, но настаивал на том, что “никогда не сделает ничего, что могло бы навредить Дании”.

Он был министром обороны в течение трех лет, с 2016 до 2019 года, а также председателем Комитета разведывательных служб.

Пока комментариев от прокуратуры не поступало, но датские СМИ сообщают, что бывший министр ранее появлялся, чтобы подтвердить существование сверхсекретной сотрудничества с США, что позволило Вашингтону использовать датские данные для шпионажа.

“В 2020 году он дал интервью, в котором шокировал экспертов в области обороны, указав, что граждане Дании могут быть замешаны в секретной сделке с прослушивания телефонных разговоров”, — говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Дания
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