Следующая сессия ПАСЕ состоится в январе в гибридном формате - нардеп

КИЕВ. 15 января. УНН. Следующая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится в Страсбурге 24-28 января. Об этом сообщил член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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“Следующая сессия ПАСЕ состоится в январе в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничена”, — написал Гончаренко.

Детали

По его словам, на январском заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет реализован гибридный формат участия — онлайн и офлайн.

“Офлайн на сессии будут присутствовать только президент и вице-президенты Ассамблеи, председатели комитетов, председатели политических групп, главы национальных делегаций, один заместитель главы национальных делегаций от оппозиции, и один член секретариата, а также докладчики, чьи доклады включены в повестку дня”, — сообщил нардеп.

Гончаренко отметил, что таким образом в Страсбург из украинской делегации в этот раз сможет поехать он, как докладчик, а также Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев и еще один член секретариата.

“Собственно сами заседания запланированы на 24-28 января", - добавил Гончаренко.

Дополнение

Парламентская Ассамблея Совета Европы окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.