В США есть 18 сценариев действий на случай российского вторжения в Украину - Нуланд

КИЕВ. 15 января. УНН. Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай российского вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times, передает УНН.

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"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях... Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой - то (агрессивный) шаг", - отметила дипломат.

Детали

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга.

"Иногда что-то дается нам тяжелее Европы, а иногда - наоборот", - сказала она. В то же время заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, которая бы учитывала интересы жителей западных государств.

Добавим

Комментируя переговоры о гарантиях безопасности между делегациями США и РФ, прошедшие на этой неделе Нуланд заявила, что сторонам удалось услышать озабоченности друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась.

"На данный момент мы лишь услышали (опасения) друг друга. Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы для попытки достичь соглашений. Особенно если они хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени", - сказала Нуланд.

При этом, по ее словам, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров с Москвой.

Дополнения

Пентагон подтвердил, что у США есть данные о подготовке Россией повода для вторжения в Украину.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия готовится к вторжению в Украину в ближайшее время. Российские военные планируют начать военное вторжение между серединой января и серединой февраля.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиления российской дезинформации.