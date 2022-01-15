В Черном море российские военные устроили стрельбы

КИЕВ. 15 января. УНН. Экипаж малого противолодочного корабля “Касимов” Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в штормовую погоду. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает УНН.

Цитата

“В Черном море моряки отработали организацию противовоздушной обороны корабля, поиск и сопровождение воздушных целей. Затем они выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям”, — говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что до выхода из Новороссийска экипаж МПК “Касимов” успешно сдал первое курсовое задание, цель которого заключалась в подготовке корабля к походу и отработки элементов боевой и повседневной деятельности при стоянке в пункте базирования”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России заявили о новых военных учениях у украинской границы

Дополнения

Пентагон подтвердил, что у США есть данные о подготовке Россией повода для вторжения в Украину.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия готовится к вторжению в Украину в ближайшее время. Российские военные планируют начать военное вторжение между серединой января и серединой февраля.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.