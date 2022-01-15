Дипломатический десант на фоне российской угрозы: в Украину едет глава МИД Канады

КИЕВ. 15 января. УНН. Глава МИД Канады Мелани Джоли приедет в Украину, чтобы выразить поддержку и усилить усилия для сдерживания России. В ближайшие дни состоится ряд визитов глав иностранных министерств в страну, передает УНН со ссылкой на DW.

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Глава МИД Канады Мелани Джоли посетит Украину на следующей неделе. Визит направлен в очередной раз подтвердить поддержку Канадой суверенитета Украины и усилить усилия для сдерживания "агрессивных действий" Россией, сообщили в Оттаве в субботу.

Джоли встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и поедет на Запад страны, чтобы пообщаться с Канадской учебной военной миссией в составе двухсот человек, которая работает там с украинскими военными с 2015 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 11 января, и "подчеркнул, что любые военные вторжения в Украину будут иметь серьезные последствия, в том числе совместные с другими странами санкциями", говорится в сообщении офиса Трюдо.

Джоли, которая в воскресенье начинает недельное путешествие по Европе, сначала посетит Брюссель для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой внешней политики Европейского Союза Жозепом Боррелем.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод начнет многодневный визит 15 января. Он встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 января встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Бербок, она хочет использовать "каналы коммуникации на разных уровнях".

В этом месяце также должен состояться совместный визит Бербок и главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана к линиям разграничения на Донбассе. Даты визита уточняются.