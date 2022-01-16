В Казахстане начали снимать таблички с именем Назарбаева

КИЕВ. 16 января. УНН. В городах Казахстана, где всколыхнули массовые протесты, из жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “КазТАГ”.

Детали

Таблички и любые другие упоминания о Назарбаева начали снимать уже после протестов.

Издание отмечает, что мраморные таблички на русском и казахском исчезли у здания Фонда Нурсултана Назарбаева.

В зале полиции Алматы забрали указание авторства под изложенной цитатой бывшего президента и поместили туда фотографию с совещания при участии действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Контекст

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ с 1 января переросли в массовые протесты по всей стране. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Во многих городах была напряженная ситуация. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику “миротворческие силы”, в частности — из России.

10 января власти Казахстана заявили, что ситуация стабилизировалась и находится под контролем”.

11 января Токаев объявил о завершении в стране основной миссии ОДКБ, “миротворцы” которой прибыли сюда на фоне разгоревшихся протестов. Первые российские “миротворцы” покинули Казахстан 13 января. По сообщениям, 14 января белорусский военный контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой.

Процесс вывода контингента, как отмечал Токаев, продлится не более 10 дней. Сообщалось, впрочем, что это должно быть до 19 января.