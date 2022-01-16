Состоит из трех уровней: Кулеба рассказал о совместном с Западом плане по сдерживанию российской агрессии

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина и западные партнеры работают над общим планом по сдерживанию российской агрессии, который состоит из трех уровней. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью BILD, пишет УНН.

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“Мы тесно работаем с нашими партнерами и союзниками для внедрения комплексного пакета сдерживания России. (...) Он (план - ред.) состоит из трех уровней: сильная дипломатия ради деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций, углубление оборонного сотрудничества с Украиной", - сказал Кулеба.

Он убежден, что нет лучшего сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина.

"То, что мы видели во время дипломатических контактов с Россией на прошлой неделе, стало кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания. Единство Запада было очевидно", - подчеркнул глава МИД Украины.

Детали

Глава МИД отметил, что России не удалось стать между Западом и Украиной, и именно совместная стратегия сдерживания с партнерами работает и укрепляет безопасность в регионе. Кулеба добавил, что все усилия направлены на то, чтобы отбить охоту у России от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряжение.

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

14 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о принятии Украины и Грузии, но не устанавливал сроков приема.