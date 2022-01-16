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Будущий лидер партии Меркель высказался против возможного отключения РФ от системы SWIFT

Будущий лидер партии Меркель высказался против возможного отключения РФ от системы SWIFT

Фридрих Мерц

КИЕВ. 16 января. УНН. Будущий лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от возможного исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в качестве потенциальное наказания за какое-либо нападение России на Украину. Об этом он сказал в интервью dpa, пишет УНН.

Цитата:

"Если ставить под вопрос SWIFT, это может стать атомной бомбой для рынков капитала, а также сферы товаров и услуг", - заявил политик в воскресенье, 16 января, накануне визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину и Россию.

"Мы должны оставить SWIFT нетронутым", - призвал Мерц.

По словам Мерца, "если подобное произойдет, я вижу масштабный экономический спад для наших экономик". "Это ударит по России, но мы нанесем значительный ущерб самим себе", - предупредил Мерц.

Он опасается серьезных последствий как для европейско-росийской торговли товарами и услугами, так и для мировой торговли. Приостановка участия Москвы "в целом сломает хребет международному платежному трафику", считает Мерц.

Вопрос поставки вооружения

Мерц назвал запрос Украины о поставках оружия на фоне сосредоточения российских войск на ее границе законным. Однако новая левоцентристская коалиция под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца выразила несогласие с таким шагом.

"Само размещение войск на ее восточной границе составляет огромную угрозу для страны, и беря это в внимание я очень хорошо понимаю это желание", - сказал Мерц. Однако ответ должен быть европейским, добавил он.

"Важно, чтобы Европейский Союз говорил здесь в один голос", - сказал консервативный депутат, добавив, что, прежде чем правительство Германии примет на себя какие-либо обязательства, он хотел бы знать, что существует общая европейская позиция.

После того, как в декабре члены партии избрали его председателем ХДС, Мерц должен возглавить крупнейшую оппозиционную партию Германии на конференции 22 января.

Дополнение

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.

Анналена Бербок совершит первый визит в ранге главы МИД ФРГ в страны постсоветского пространства. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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