Будущий лидер партии Меркель высказался против возможного отключения РФ от системы SWIFT

КИЕВ. 16 января. УНН. Будущий лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от возможного исключения России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в качестве потенциальное наказания за какое-либо нападение России на Украину. Об этом он сказал в интервью dpa, пишет УНН.

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"Если ставить под вопрос SWIFT, это может стать атомной бомбой для рынков капитала, а также сферы товаров и услуг", - заявил политик в воскресенье, 16 января, накануне визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину и Россию.

"Мы должны оставить SWIFT нетронутым", - призвал Мерц.

По словам Мерца, "если подобное произойдет, я вижу масштабный экономический спад для наших экономик". "Это ударит по России, но мы нанесем значительный ущерб самим себе", - предупредил Мерц.

Он опасается серьезных последствий как для европейско-росийской торговли товарами и услугами, так и для мировой торговли. Приостановка участия Москвы "в целом сломает хребет международному платежному трафику", считает Мерц.

Вопрос поставки вооружения

Мерц назвал запрос Украины о поставках оружия на фоне сосредоточения российских войск на ее границе законным. Однако новая левоцентристская коалиция под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца выразила несогласие с таким шагом.

"Само размещение войск на ее восточной границе составляет огромную угрозу для страны, и беря это в внимание я очень хорошо понимаю это желание", - сказал Мерц. Однако ответ должен быть европейским, добавил он.

"Важно, чтобы Европейский Союз говорил здесь в один голос", - сказал консервативный депутат, добавив, что, прежде чем правительство Германии примет на себя какие-либо обязательства, он хотел бы знать, что существует общая европейская позиция.

После того, как в декабре члены партии избрали его председателем ХДС, Мерц должен возглавить крупнейшую оппозиционную партию Германии на конференции 22 января.

Дополнение

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.

Анналена Бербок совершит первый визит в ранге главы МИД ФРГ в страны постсоветского пространства. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.