Лоукостом вместе с журналистами: Порошенко подтвердил свое возвращение в Украину

КИЕВ. 16 января. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко подтвердил, что возвращается в Киев из Польши в понедельник, 17 января. Как заявил Порошенко во время брифинга в Варшаве, он будет лететь вместе с журналистами, возвращающимися лоукостом, передает корреспондент УНН.

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“Я тоже лечу с вами (журналистами - ред.). Я не буду рядом лететь, на каком-то отдельном чартере. Я так понимаю, что мы летим лоукостом”, - заявил Порошенко.

Детали

В то же время политик добавил, что не исключает возможности того, что самолет могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Жулян", как запланировано. По его мнению, нынешняя власть “изучает опыт Протасевича”, которого задержали в Беларуси в мае прошлого года.

"Могут ли его (самолет - ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером Романом Протасевичем - ред.) - где, что, куда сажать. Потому что это они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет", - сказал Порошенко.

В частности, Порошенко считает, что причинами указки возбудить против него производство за государственную измену могли стать падение рейтинга власти или чтобы отвлечь внимание от проблем в энергетике. Он добавил, что в понедельник явится в суд.

Что было ранее

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января.

Так, в понедельник, 17 января, в 11:00 Печерским судом Киева будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента, а ныне народного депутата Петра Порошенко.