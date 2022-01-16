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Блинкен созвонился с главой МИД Франции: указал на решимость США быстро реагировать в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину

Блинкен созвонился с главой МИД Франции: указал на решимость США быстро реагировать в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину

КИЕВ. 16 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Франции, председательствующей в Совете ЕС, Жан-Ивом Ле Дрианом, во время разговора обговорил решимость США быстро реагировать в случае любого дальнейшего вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил сам Блинкен и в Госдепе США, пишет УНН.

Цитата:

"Важный телефонный разговор был сегодня с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом о дискуссиях между министрами иностранных дел стран-членов ЕС, посвященных продолжающейся российской агрессии против Украины, и о наших совместных усилиях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Блинкен в Twitter.

Детали

При этом в пресс-службе Госдепартамента США сообщили, что госсекретарь Блинкен во время разговора "подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии и обсудил решимость США быстро и решительно реагировать на любое дальнейшее вторжение России в Украину".

Стороны также обсудили усилия по продвижению демократического процесса в Ливии.

Дополнение

Министры иностранных дел ЕС на встрече во французском Бресте в пятницу, 14 января, согласовали единый подход из 10 пунктов из кризиса между Организацией Североатлантического договора и Россией из-за Украины.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Россия, Франция, Украина
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