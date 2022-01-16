В Украину едут главы МИД сразу двух стран

КИЕВ. 16 января. УНН. Федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 января и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 17-18 января совершат визит в Украину. Встречи анонсировали в МИД Украины, пишет УНН.

Детали

17 января федеральная глава МИД Германии Анналена Бербок совершит свой первый визит после назначения в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Визит имеет целью засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России.

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках Нормандского формата и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства, указали в МИД.

Также, 17-18 января в Украине с визитом будет находиться министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины.

Министры, по сообщению МИД, обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визово-миграционной сферах.

17 января Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут совместную онлайн-пресс-конференцию. 18 января Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли проведут совместную пресс-конференцию.

Дополнение

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. Отключение России от системы SWIFT является одной из возможных опций.

Анналена Бербок совершит первый визит в ранге главы МИД ФРГ в страны постсоветского пространства. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Позже Бербок и глава МИД Франции Ле Дриан планируют франко-германский визит на линию разграничения в Украине.