Дания выделит 22 млн евро на усиление безопасности Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство Дании приняло решение выделить 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, который свидетельствует о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", — написал Кулеба.

Добавим

Со своей стороны Кофод отметил, что Россия должна двигаться в сторону деэскалации ситуации на Донбассе. Он добавил, что Дания всецело поддерживает суверенитет Украины.

Thank you, dear friend@JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship.Https://t.Co/TlTl7ZkdC2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)January 16, 2022

Напомним

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод приехал в Киев на два дня, 15-16 января, по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Визит Кофода должен засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Во время визита украинская и датская стороны планировали обсудить дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.