Порошенко летит в Украину - в аэропорту собралась акция в его поддержку
КИЕВ. 17 января. УНН. В аэропорту "Киев" (Жуляны) с утра собрались несколько сотен человек и ждут прилета рейсом пятого президента, народного депутата Петра Порошенко, пишет УНН.
Детали
Утром возле аэропорта от сторонников пятого президента слышны крики в его поддержку.
Рейс "Киев-Варшава", на котором находится Порошенко, должен прибыть в Жуляны в 9:10 утра. На рейсе также соратники Порошенко.
По сообщениям, в аэропорту уже есть и сотрудники правоохранительных органов.
Дополнение
Порошенко уведомлен о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ДБР, однако он находился за границей.
6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть решение о задержании Порошенко для доставки в суд.
6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.
В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день ее возвращения — 17 января.
Впоследствии в ДБР уточнили, что 17 января 2022-го в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.