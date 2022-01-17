Порошенко летит в Украину - в аэропорту собралась акция в его поддержку

КИЕВ. 17 января. УНН. В аэропорту "Киев" (Жуляны) с утра собрались несколько сотен человек и ждут прилета рейсом пятого президента, народного депутата Петра Порошенко, пишет УНН.

Детали

Утром возле аэропорта от сторонников пятого президента слышны крики в его поддержку.

Рейс "Киев-Варшава", на котором находится Порошенко, должен прибыть в Жуляны в 9:10 утра. На рейсе также соратники Порошенко.

По сообщениям, в аэропорту уже есть и сотрудники правоохранительных органов.

Дополнение

Порошенко уведомлен о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ДБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть решение о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день ее возвращения — 17 января.

Впоследствии в ДБР уточнили, что 17 января 2022-го в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.