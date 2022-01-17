Порошенко прилетел в Украину

КИЕВ. 17 января. УНН. В аэропорт “Киев” (Жуляны) рейсом “Варшава-Киев” прибыл пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, пишет УНН.

Детали

Самолет приземлился в Жулянах около 9:05.

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С утра возле аэропорта от сторонников пятого президента слышны крики в его поддержку.

По сообщениям, в аэропорту уже есть и сотрудники правоохранительных органов.

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.