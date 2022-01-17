Порошенко прошел пограничный контроль в аэропорту: не обошлось без инцидентов с паспортом

КИЕВ. 17 января. УНН. У пятого президента, ныне нардепа Петра Порошенко во время прохождения контроля на въезде в Украину забрали украинский паспорт на определенное время, что его сторонникам показалось подозрительным, пишет УНН.

Детали

По словам Порошенко, это продолжалось около 15 минут. Он рассказал, что у него отобрали паспорт и якобы не пускали в Украину.

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"В течение 15 минут, незаконно, правоохранители, часть из которых была переодетая в форму пограничников, пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт и объясняли, что должны установить мою личность, потому что имеют большое сомнение, что я есть Порошенко", - заявил Порошенко в аэропорту.

Также его соратники из аэропорта сообщали, что в "ГБР заявили, что прямо сейчас проводят процессуальные действия".

Сейчас пятый президент Порошенко вышел к толпе журналистов и сторонников в аэропорту “Жуляны”.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Его адвокат утверждает, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеется, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.